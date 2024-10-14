На сегодняшний день самой зависимой от США европейской страной является Германия Олафа Шольца. На него у Вашингтона имеется увесистая папка отборного компромата, поэтому он делает всё, что от него требуют из-за океана.
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