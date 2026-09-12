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💻 Как компьютерные игры помогают студентам научиться управлять дронами

💻 Как компьютерные игры помогают студентам научиться управлять дронами Директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков отметил в эфире «Крым 24», что студенты, увлечённые видеоиграми и автосимуляторами, демонстрируют отличные способности при управлении беспилотными летательными аппаратами.

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