💻 Как компьютерные игры помогают студентам научиться управлять дронами Директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков отметил в эфире «Крым 24», что студенты, увлечённые видеоиграми и автосимуляторами, демонстрируют отличные способности при управлении беспилотными летательными аппаратами.
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