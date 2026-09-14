Нефть как оплата войны: Трамп озвучил план по Ирану на турнире по гольфу

ВАШИНГТОН, 14 сентября, ФедералПресс. Президент США Трамп публично заявил на поле для гольфа в Ирландии, что Соединенные Штаты могли бы «остаться в Иране и контролировать нефть», как это было в Венесуэле, используя доходы от продажи нефти для покрытия расходов на войну.