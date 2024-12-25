Названы сроки отправки индийского космонавта на Луну

Индия планирует высадить космонавта на Луну к 2040 году в рамках амбициозной космической программы. Сроки отправки назвал председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх в эфире телеканала NDTV.
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