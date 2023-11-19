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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хохлов о низкой посещаемости в РПЛ: «Без болельщиков футбол мертв, любой спортсмен скажет. Пустые трибуны и стадионы – для кого они?»

Хохлов о низкой посещаемости в РПЛ: «Без болельщиков футбол мертв, любой спортсмен скажет. Пустые трибуны и стадионы – для кого они?»

Хохлов принял участие  в «Золотом ретроматче» «Локомотива» и ЦСКА на «РЖД-Арене». Экс-футболист вышел на поле в стартовом составе железнодорожников.

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