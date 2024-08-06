Трубопроводный газ «летит» в Европу: регион нарасти импорт из России Татьяна АрестоваКак показывает европейская статистика, регион заметно нарастил поставки российского трубопроводного газа в январе-июле.
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