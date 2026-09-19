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Явка на выборы в Госдуму превысила 30%

Явка на выборы в Госдуму превысила 30%

Явка на выборы депутатов Госдумы превысила 30%, следует из данных ЦИК России. По состоянию на 09:48 мск явка достигла 30,23%.

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