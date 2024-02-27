Экс-капитан «Спартака» Глушаков перешёл в армянский «Урарту»

Срок соглашения с 37-летним полузащитником не уточняется.фото: vk.com/fcspk_kostroma--> Бывший игрок российской сборной, экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков перешёл в армянский «Урарту», сообщает пресс-служба клуба.
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