Безвентиляторное решение охлаждения от Frore обеспечивает 50% прирост производ...

Безвентиляторное решение охлаждения от Frore обеспечивает 50% прирост производительности для Samsung Galaxy Book4 EdgeИспользуя свои новейшие решения Airjet без вентиляторного охлаждения, Frore значительно ускорил ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge.
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