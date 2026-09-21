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Регионы России

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Объединённый Комитет МедТех представил Атлас MedTech 2026 по цифровизации здравоохранения

Объединённый Комитет МедТех представил Атлас MedTech 2026 по цифровизации здравоохранения

Объединённый Комитет МедТех, созданный ассоциациями РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт» и АРПЭ, представил Атлас MedTech 2026 и аналитический отчёт о развитии российских разработчиков программного обеспечения и медицинских технологий.

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