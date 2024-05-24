МО: за ночь сбито 3 ракеты ATACMS над Крымом, 2 БПЛА над Белгородской областью

Российские военные пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.
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