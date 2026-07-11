Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Зумеры» дошли до министра – Орешкин высказался о российской молодёжи

«Зумеры» дошли до министра – Орешкин высказался о российской молодёжи

Зумеры опять не угодили «бедненьким» бизнесменам! Вот не нравится им новое поколение российской молодёжи, прям хоть ты плачь! Постоянно какие-то претензии, негодование, упрёки.

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