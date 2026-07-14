Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

  По мне так зря наши власти ограничили возможность смотреть Ютюб для большинства россиян. На самом деле более смешного действа найти сложно.

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