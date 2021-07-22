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Китайский синдром «единого народа». Ростислав Ищенко

Китайский синдром «единого народа». Ростислав Ищенко

Киевские «европейцы» внезапно заговорили о целесообразности для украинцев «уйти под Китай», то есть стать «азиатами».

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Екатерина
Китай за обещания дружбы и поцелуи денег не дает никому. Каждый вложенный китайский юань будет оплачен Украиной ее землей, лесами, заводами и т.п. Думают ли об этом незалежники?
Iness Aartee
Ещё не родился человек, который переврал Украину!
Мария
Зря надеются на халяву. Китайцы себе на уме, зря кормить Украину не будут!
Андрей Гаврик
Автору стоит почитать про Китайский технопарк "Великий камень". И не только - есть много китайских проектов в Беларуси. Так что не надо ляля про то что китай мол обещает и ничего не делает. На сегодняшний день заводы строит в нормальном темпе. Это конечно нужно было раньше делать - но лучше поздно чем никогда.

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