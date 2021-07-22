Китайский синдром «единого народа». Ростислав Ищенко

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаКитайский синдром «единого народа». Ростислав Ищенко Киевские «европейцы» внезапно заговорили о целесообразности для украинцев «уйти под Китай», то есть стать «азиатами».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаКитай за обещания дружбы и поцелуи денег не дает никому. Каждый вложенный китайский юань будет оплачен Украиной ее землей, лесами, заводами и т.п. Думают ли об этом незалежники?IAIness AarteeЕщё не родился человек, который переврал Украину!ММарияЗря надеются на халяву. Китайцы себе на уме, зря кормить Украину не будут!Андрей ГаврикАвтору стоит почитать про Китайский технопарк "Великий камень". И не только - есть много китайских проектов в Беларуси. Так что не надо ляля про то что китай мол обещает и ничего не делает. На сегодняшний день заводы строит в нормальном темпе. Это конечно нужно было раньше делать - но лучше поздно чем никогда.Комментировать
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