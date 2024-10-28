Подростки отобрали у девушки вейпы у станции метро "Проспект Просвещения"

В Выборгском районе Петербурга девушка стала жертвой нападения грабителей. Неизвестные отобрали у 18-летней жительницы культурной столицы электронные сигареты, притворяясь изначально потенциальными покупателями.
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