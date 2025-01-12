«Ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует» – Фицо признался, что сыт Зеленским по горло

Будапешт (Новый День, Елена Васильева)– Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в «попрошайничестве и шантаже» европейских стран, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии