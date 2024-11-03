Неймар назвал белоруску Соболенко «королевой» после встречи на Итоговом турнире WTA

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал совместное фото с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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