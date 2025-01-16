Небензя: атака Украины на "Турецкий поток" совершена по наводке США и Британии

У России есть все основания полагать, что атака Украины на "Турецкий поток" совершена по наводке США и Великобритании, заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.
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