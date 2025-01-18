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Десятки людей заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

Десятки людей заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

Источником заражения стал кабинет компьютерной томографии.фото: sledcom.ruБолее 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил 18 января министр здравоохранения края Александр Гашков.

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