Десятки людей заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

Источником заражения стал кабинет компьютерной томографии.фото: sledcom.ruБолее 30 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера заразились вирусным гепатитом, сообщил 18 января министр здравоохранения края Александр Гашков.
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