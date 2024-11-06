На предприятия Северного морского пути ищут 100 работников

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВА) и Фонд содействия развитию Севера Республики Саха (Якутия) ищут 100 человек для трудоустройства на предприятия, связанные с деятельностью Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба КРДФА.
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