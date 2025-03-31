Военные инженеры ВС России ведут разминирование территорий Суджанского района

Минобороны РФ Специалисты 92-го саперного полка группировки войск "Север" выполняют задачи по разминированию территорий Суджанского и других приграничных районов в Курской области, освобожденных от ВСУ, для восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, нужных для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боев.