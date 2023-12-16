Соледар — жизнь на дне войны: очевидцы рассказывают о зверствах ВСУ Юлия СоколоваГород Соледар, расположенный всего в 19 км от Бахмута (Артемовска), стал ареной ожесточенных сражений в ходе боевых действий, начавшихся в июле 2022 года.