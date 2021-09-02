Фемиде поправили повязку? Протоиерей Андрей Ткачёв о замалчивании преступлений мигрантов

Темы дняПолитикаФемиде поправили повязку? Протоиерей Андрей Ткачёв о замалчивании преступлений мигрантов Два года назад в Раменском районе, в местечке Софьино произошла драка между русским парнем и таджиком.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийЯ не понял, к кому эти призывы? Нужно побольше возни, борьбы, возмущений? Или должна быть плановая работа на эту тему? Оказывается, есть федерация мигрантов. Назвался груздем - полезай в кузов. Существование должно быть полезным для общества, а не просто кормушка для чиновников. А все лозунги с недовольством мигрантами считаю провокационными и преступными. Привезли людей? Обеспечте их прибывание в стране или возвращение на родину. Не удивлюсь, если эта федерация окажется движущей силой будущих народный всплесков. И главная её цель - формирование агрессивных рядов для бунтов и тд. Надо бы проверить эту структуру знающим службам.Лада МираЗнающим службам надо бы проверить законность прибывания понаехавших тут которых не счесть.александр деевИмя вроде бы русское,а вот взгляды на жизнь идиотские.Почему? Разве не прав автор статьи,что русским в любой потасовке с мигрантами всегда приписывают драку на национальной почве и быстрее русского посадят по самое не балуй ,чем из любой национальности бывших республик.И за примерами не надо далеко ходить.Защищая свою семью мужчина убил одного в процессе драки,хотя они пришли в его дом , там было несколько человек и издевались над всей семьёй.Его посадили на лет 7 , точно не помню.А вот другой случай ,тоже мигрант подрался с русским парнем и убил его,ему дали два года.Это как так?Всё эти эпизоды были показаны по телевизору.А ещё ,комика что автор написал вот выслали из страны и правильно сделали.Я только не понимаю, почему те кто сидел в зале и не набил ему морду за оскорбление русских.Посмотрите ролик на Ютубе с его выступлением.Тогда поймёте о чем я тут написал.А вы ещё этих уродов оправдываете.Когда вашей семьи коснется,вот тогда я посмотрю на вашу реакцию.Когда вас или вашу жену мигранты будут издеваться или насиловать.Атздесь в интернете вы тут такой миротворец,это до того момента когда лично вас не коснется.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНКлючевая фраза - "могут удовлетворить любого чиновника". Если бы наши чиновники, включая правоохранителей, не были бы такими продажными, то законы бы работали и подобного бы не случалось. Порядок в России появится только тогда, когда преступления чиновников, включая халатность, будут рассматриваться как измена Родине.Виктория Козина (Гуща)Дело прошлое, но не ставшее от этого менее ужасным. Несколько машин с вооруженными боевиками проехали сотню километров мимо многочисленных постов ГАИ и устроили бойню в Буденовске. СМИ статьи на эту тему просто заворачивает. (Плавала, знаю) Если возник конфликт между русским и нерусью и дело дошло до суда - в 99,9% виноват будет русак. В Свое время чуть не села за разжигание за статью "Русские мужики, где вы" Газету (Новый наблюдатель) прикрыли, а я во все лопатки дунла из города. Второй раз в другой газете обратила внимание общественности на уголовное преследование молодой русской женщины, которая заколола джигита при попытке изнасилования на глазах двух ее малолетних детей. Статью "Порошок "Славяночка" - национальный бренд, порошок "Туркменочка" - оскорбление национального достоинства" пыталась безрезультатно опубликовать довольно продолжительное время. Так и не прокатило. Давно заметила - русские все реже и реже дают отпор. Потому что боятся. Не пришлых боятся. Они редко один на один лезут, толпой сильны. (сразу вспоминается поведение переводчика в самом начале фильма "Офицеры". Боятся родной продажной власти и той самой полиции, в которой сейчас гастеров не меньше, чем на стройках. Вся политика кремлевской касты пропитана таким русофобством, такой лояльностью к различного рода ублюдкам и правозащитникам, что порой думаю - может, это я сошла с ума? Потому что вокруг меня даже возмущаются люди потихоньку и с оглядкой, и оговоркой - никто им ничего не сделает. А почему?ДенисБыл бы наш президент националистом, то этого беспредела просто не было бы изначально, с нами бы считались и уважали. А у власти посмотрите кто и кому помогают? На свой русский народ насрали.ВВВиктория ВикторияПростите, Денис, но я вас поправлю, если бы наш президент был ГОСУДАРСТВЕННИКОМ, то тогда, действительно такого беспредела не было, но, к несчастью, он и все его окружение - временщики и на государство и народ им, простите, плевать (мягко говоря).Alexander MНационализм способствовал разрушению СССР, а здесь и сегодня всё хотят повторить! Пролетарии всех стран соединяйтесь!Alexander MБратство должно быть классовое, а не расовое, как хотят капиталисты в своих собственных национальных государствах. Эта статья для дурачков-лохов не ведающих исторического опыта.Alexander MВласти должны бороться с преступностью не особо взирая на расу или национальность. Суд должен докапываться до истины, а не быть шулерским состязательным, как в современной буржуазной РФ. Наши отношения зависят во многом от проводимой властями внутренней политики и экономики. При капитализме, где нет никакой морали, а формула экономики Деньги-Товар-Деньги+, никогда не будет равенства, записанного в Законе и справедливого порядка. Создавая бардак (хаос) власти через такие статьи манипулируют народным настроением, стравливают людей между собой. Нельзя из-за одного или даже группы преступников переносить вину на их этнос или народ или расу. Это прописная истина, но она почему то здесь забыта и для автора и для комментирующих читателей.александр деевХорошо писать тут ,мир братство и всё такое.Но вот когда лично вас коснётся эта тема,я посмотрю как вы запрете.Когда не дай бог вашу семью постигнет несчастье в лице мигрантов ,ну убьют или изнасилуют они кого-то из вашей семьи,иа суды оправдают мигрантов или по минимуму они получат,а может и отделаются лёгким испугом.Вот тогда вы не будете таким оптимистом.К тому же русских они выгнали со своих республик,так какого хрена они к нам припёрлись? Пусть у себя на родине налаживают свой быт и житьё!Алексей СмирновПартии власти нужна дешёвая рабочая сила, вполне возможно. что после выборов они будут закрывать глаза даже на убийства.Комментировать
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