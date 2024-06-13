Хуситы сообщили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях

Йемена хуситы из движения «Ансар Алла» в пятницу, 14 июня, заявили об атаках на два коммерческих судна в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников, а аткже подтвердили поражение украинского судна Verbena в Аравийском море, – сообщают СМИ.