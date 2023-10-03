Активисты потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» обратилась в прокуратуру Ростовской области и к ДК «Ростсельмаш» с требованием отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону из-за высказываний немецкого коллектива.
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