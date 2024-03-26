В Свердловской области вырос дефицит полицейских

Дефицит полицейских в Свердловской области вырос с 18% до 19,4%. В гарнизоне не хватает порядка 3800 сотрудников, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.
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