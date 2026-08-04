Театр абсурда
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Театр абсурда

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Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр Качественный скачок в точности наших «Гераней» и «Бандеролей» сводит на нет работу укро-ПВО Радомир Маркуш На фото: спасатели тушат горящие автоцистерны, используемые для снабжения сетей автозаправочных станций, Украина.

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