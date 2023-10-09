В России создано более 50 новых студий по разработке игр

Отечественный рынок разработки видеоигр находится на этапе бурного роста, всего за последние полтора года на нем появились минимум 50 независимых студий, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.
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