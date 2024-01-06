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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Формула E» подтвердила отмену гонки Индии за месяц до этапа

«Формула E» внесла изменение в расписание сезона-2023/2024. Гонка в Хайдарабаде, намеченная на 10 февраля, не состоится.

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