SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX Пресс-служба SpaceX 4 апреля сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что инженеры переместили первую ступень Starship, ракету-носитель с 33 двигателями под названием Super Heavy, на стартовую площадку.