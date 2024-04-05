SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship / © SpaceX Пресс-служба SpaceX 4 апреля сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что инженеры переместили первую ступень Starship, ракету-носитель с 33 двигателями под названием Super Heavy, на стартовую площадку.
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