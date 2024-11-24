«На месте „Южмаша“ осталась лишь яма 30 метров». Что пишут о заводе, разбитом «Орешником», и что от него осталось

СХ

Сергей Храмов

Как бывший дежурный по связи ракетного управлениячто ворота выдержать внешний удар ракуты или бомбы, но от внутреннего удара это массивная на рельсах дверь будет искать в 1 км. от того места где она стояла. а подземное часть это проходка по скальному грунту и при помощи тюбингов где нет скалы. При этом в выработке взрыв всё выносит туда где есть выход взрыву. Это из личтого опыта вызрыва метана в вентстволе на 6 метров на свету и глубиной в 800 м. на руднике Октябрьский, где погибло 9 человек.. РВСН