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«На месте „Южмаша“ осталась лишь яма 30 метров». Что пишут о заводе, разбитом «Орешником», и что от него осталось

«На месте „Южмаша“ осталась лишь яма 30 метров». Что пишут о заводе, разбитом «Орешником», и что от него осталось

«На месте „Южмаша“ осталась лишь яма 30 метров». Что пишут о заводе, разбитом «Орешником», и что от него осталось Юлия Соколова21 ноября 2024 года крупнейшее предприятие ВПК Украины — завод «Южмаш» в Днепропетровске — стало мишенью новейшей российской ракеты «Орешник».

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Как бывший дежурный по связи ракетного управлениячто ворота выдержать внешний удар ракуты или бомбы, но от внутреннего удара это массивная на рельсах дверь будет искать в 1 км. от того места где она стояла.  а подземное часть это проходка по скальному грунту и при помощи тюбингов где нет скалы. При этом в  выработке взрыв всё выносит туда где есть выход взрыву. Это из личтого опыта вызрыва метана в вентстволе  на 6 метров на свету и глубиной в 800 м. на руднике Октябрьский, где погибло 9 человек.. РВСН
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15 час.
СФ
Станислав Федотов
Человек в деменции.
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15 час.
тн
татьяна неструева
не верила  .что завод   на щепки  так и оказалось.
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13 час.

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