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Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кайи Каллас

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кайи Каллас

У главы европейской дипломатии Кайи Каллас могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с aif.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
по этой утке кайе  , придорожной проститутке бербок и акушерке  хуляйнен видимо давно  палаты№6 уж плачут  .. по ходу у нее шиза, судя по ее гримасам и ужимкам на морде, да и всему заднеприводному блядскому &quot;руководству&quot; гейропы тоже там двери всегда открыты и будут   рады принять их и днем и ночью...🤮🤣🤣🤣
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