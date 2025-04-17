Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кайи Каллас

Анастасия Гончарова

по этой утке кайе , придорожной проститутке бербок и акушерке хуляйнен видимо давно палаты№6 уж плачут .. по ходу у нее шиза, судя по ее гримасам и ужимкам на морде, да и всему заднеприводному блядскому "руководству" гейропы тоже там двери всегда открыты и будут рады принять их и днем и ночью...🤮🤣🤣🤣