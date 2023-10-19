AJCN: замена одной порции мяса в день бобами снижает риск диабета 2 типа на 30%

Ученые из Медицинской школы Чана Массачусетского университета выяснили, что потребление красного мяса связано с повышенным риском диабета 2 типа, а ежедневная замена одной порции мяса растительным белком (бобами или орехами) может снизить риск этого заболевания на 30%.
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