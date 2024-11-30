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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Заварзина уехала из России, а Уайлд остался. Его можно назвать патриотом нашей страны»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова высказалась на тему переходов спортсменов в другие страны.

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