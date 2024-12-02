Гордон Хант (Gordon Hunt) — британский художник

Гордон Хант — британский художник, родившийся в 1958 году в Ноттингеме. Получил образование в области графического дизайна и на протяжении многих лет работал в различных дизайн-студиях, занимая должности старшего дизайнера и менеджера.
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