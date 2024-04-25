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Антонов: США три года подряд запрещают возлагать венки к «Духу Эльбы»

Антонов: США три года подряд запрещают возлагать венки к «Духу Эльбы»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединённые Штаты три года подряд запрещают российским дипломатам проводить церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище.

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