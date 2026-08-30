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Царьград

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Приметы о зиме: журавли и пчёлы предсказывают погоду

Приметы о зиме: журавли и пчёлы предсказывают погоду

Наблюдая за природными явлениями, можно предположить погоду на зиму. Ясное бабье лето и высота полета журавлей помогут предсказать холодное время года, а поведение белок и пчёл укажет на продолжительность морозов.

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