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«Причинное место чуть не оторвано было». Агент Дивеева призвал отменить красную карточку защитника «Зенита»

«Причинное место чуть не оторвано было». Агент Дивеева призвал отменить красную карточку защитника «Зенита»

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева заявил, что надеется на отмену красной карточки, которую футболист получил в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

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