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В Испании родители почти четыре года не выпускали троих детей из дома

В Испании родители почти четыре года не выпускали троих детей из дома

По мнению взрослых, только таким образом они могли уберечь отпрысков от болезней.В Испании в течение 1200 дней супружеская пара держала в полной изоляции от внешнего мира 10-летнего мальчика и двух 8-летних близнецов.

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