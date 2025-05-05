В Испании родители почти четыре года не выпускали троих детей из дома

По мнению взрослых, только таким образом они могли уберечь отпрысков от болезней.В Испании в течение 1200 дней супружеская пара держала в полной изоляции от внешнего мира 10-летнего мальчика и двух 8-летних близнецов.
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