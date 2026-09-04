Брилёв выявил противоречия вокруг Антарктических территорий

Аргентинский президент Хавьер Милей заявил о территориальных претензиях на Антарктиду. Журналист Сергей Брилёв отметил, что США и Россия не признают претензий на континент, несмотря на сомнительные острова, обозначенные из Аргентины и Британии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
- Коротченко раскры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым