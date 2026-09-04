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Царьград

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Брилёв выявил противоречия вокруг Антарктических территорий

Брилёв выявил противоречия вокруг Антарктических территорий

Аргентинский президент Хавьер Милей заявил о территориальных претензиях на Антарктиду. Журналист Сергей Брилёв отметил, что США и Россия не признают претензий на континент, несмотря на сомнительные острова, обозначенные из Аргентины и Британии.

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