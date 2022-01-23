В диагностическом центре Удмуртии за сутки начнут проводить 1000 ПЦР-исследований

В республиканском клинико-диагностическом центре Удмуртской Республики завершился ремонт. Обновленная лаборатория готова исследовать до тысячи ПЦР-тестов для выявления коронавирусных больных, сообщили в группе соцсети регионального правительства.
В республиканском клинико-диагностическом центре Удмуртской Республики завершился ремонт. Обновленная лаборатория готова исследовать до тысячи ПЦР-тестов для выявления коронавирусных больных, сообщили в группе соцсети регионального правительства.
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