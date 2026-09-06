Боевики ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Украинские националисты еще раз нанесли удар по рынку в Энергодаре Запорожской области.
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Против российских военных слабаки, так они мирных людей терроризируют!! Твари бандэровские!! Зверье!!