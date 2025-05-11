Румыны не изменили своего мнения

В Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов, в котором 41% голосов избирателей получил кандидат от правой партии «Альянс за союз румын» Джордже Симион, выступающий за нормализацию отношений с Россией и прекращение помощи Украине и являющейся сторонником президента США Дональда Трампа.
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