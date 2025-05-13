«Генштабу виднее» – Трухан советует не бояться возможного перемирия 

Россия может согласиться на заключение перемирия, если Генеральный штаб ВС РФ решит, что оно будет выгодно для армии.
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