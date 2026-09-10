Р-ГРУНТ: 50% русских оценивают экологичность упаковки овощей

Опрос компании Р-ГРУНТ показал, что 50% русских учитывают экологичность упаковки при покупке овощей. 35% готовы выбрать товар с биоразлагаемой упаковкой, а качество продукции остаётся важным фактором для 69% участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ангелина Сулейман...
- Г( Исследователь Дег...
- В Кола и никаких ди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым