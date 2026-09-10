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Царьград

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Р-ГРУНТ: 50% русских оценивают экологичность упаковки овощей

Р-ГРУНТ: 50% русских оценивают экологичность упаковки овощей

Опрос компании Р-ГРУНТ показал, что 50% русских учитывают экологичность упаковки при покупке овощей. 35% готовы выбрать товар с биоразлагаемой упаковкой, а качество продукции остаётся важным фактором для 69% участников.

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