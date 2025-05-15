Сергей Степашин рассказал о предстоящем Книжном салоне в Петербурге

А также о сборе книг для военных госпиталей Петербург создаёт идеальную атмосферу для Книжного салона – привлекает аудиторию, которая ценит интеллектуальное и творческое наследие, рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
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