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Петербургский дневник

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Сергей Степашин рассказал о предстоящем Книжном салоне в Петербурге

Сергей Степашин рассказал о предстоящем Книжном салоне в Петербурге

А также о сборе книг для военных госпиталей Петербург создаёт идеальную атмосферу для Книжного салона – привлекает аудиторию, которая ценит интеллектуальное и творческое наследие, рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

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