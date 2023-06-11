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Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм украинских войск

Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм украинских войск

Силы российской артиллерии «Южной» группировки военнослужащих поразили несколько полевых казарм украинских войск в направлении Донецка.

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