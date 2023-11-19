Виктор Томенко: Алтаю есть, что показать и чем удивить гостей выставки "Россия"

Алтайский край имеет развитый агропромышленный комплекс и играет одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности России за счет самой большой в стране площади пашни, использования научных подходов, технологического перевооружения предприятий сельского хозяйства, а также пищевой индустрии.
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