Виктор Томенко: Алтаю есть, что показать и чем удивить гостей выставки "Россия"

Алтайский край имеет развитый агропромышленный комплекс и играет одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности России за счет самой большой в стране площади пашни, использования научных подходов, технологического перевооружения предприятий сельского хозяйства, а также пищевой индустрии.