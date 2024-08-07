В России выросло производство алкогольных напитков

По итогам первых семи месяцев этого года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101,938 миллиона декалитров (дал).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии