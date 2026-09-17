Женщину из Дульдурги оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейковое фото

В Забайкальском крае оштрафовали жительницу села Дульдурга на 30 тысяч рублей за публикацию фейковой фотографии медведя, внесшей панику.
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